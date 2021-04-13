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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ١٣.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٣١]

    باكو، 13 أبريل، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 أبريل الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر قصير الأمد على بعض المناطق صباحا وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-12 مئوية ليلا وبين 16-18 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد مع توقعات أمطار غزيرة على بعض المناطق وتساقط البرد والثلج لدى المناطق الجبلية وانقطاع الهطول تدريجيا في النصف الثاني من اليوم وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا وبين 7-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد
    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد