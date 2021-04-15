اول قطار كتلي سريع للحاويات ضمن مشروع "توركواز" يصل الى باكو

باكو، 14 أبريل، أذرتاج

وصل اول قطار كتلي سريع للحاويات ضمن مشروع "توركواز" الى باكو. والقطار التجربي مؤلف من 21 حاوية كل واحدة منها من عيار 45 قدما ونقلت 588 طن من الشحن من تركيا الى أذربيجان.

أفادت أذرتاج عن بيان سكة حديد أذربيجان للحاويات التابعة لسكة حديد أذربيجان أن قطار الحاويات السريع "توركواز" منتج لوجيستي جديد معدّ من قبل الشركة مع شركائها في تركيا وجورجيا ينفذ نقل الشحنات مرتين في الاسبوع من القسم الآسيوي لمدينة إسطنبول ومحيط مرسين الى باكو وبالعكس. وتلزم رحلة قطار "توركواز" الكتلي السريع 6 أيام فقط.