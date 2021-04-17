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    تركيب محطات لرصد الزلازل حول بركاني الطين "بوزداغ قوبو" ولوكباتان

    ١٧.٠٤.٢٠٢١ [٠٠:١٠]

    باكو، 17 أبريل (أذرتاج).

    سيتم تركيب محطات لرصد الزلازل حول بركاني الطين بوزداغ قوبو ولوكباتان في اراضي ابشيرون.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لهيأة رصد الزلازل لدى اكاديمية العلوم الوطنية الاذربيجانية ان المحطات الجديدة ستسمح للعلماء بمتابعة العمليات الجارية فيهما وفعالية البراكين وديناميكيتهما.

    هذا النظام المخطط تركيبه حول بركاني الطين فريد من نوعه ولا يوجد في بلدان العالم.

    AZERTAG.AZ :تركيب محطات لرصد الزلازل حول بركاني الطين "بوزداغ قوبو" ولوكباتان
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