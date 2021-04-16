بدء اقامة محطات جديدة لرصد الزلازل في أذربيجان

باكو، 16 أبريل، أذرتاج

قال مركز رصد الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية انه يطلق اقامة 22 محطة جديدة لرصد الزلازل على نطاق الجمهورية ابتداء من مايو القادم.

واوضح المركز أن مشروع اقامة المحطات الجديدة لرصد الزلازل ينفذ ضمن مشروع المنحة "توسيع شبكات رصد الزلازل في القوقاز وآسيا الوسطى" المنفذ بدعم مركز العلم والتقنية الاوكراني. وقد انتهت عملية اختيار مناطق مناسبة لتركيبها من قبل موظفي المركز بقيادة رئيس المركز قربان يتيرميشلي.

ويتم تركيب عدد من المحطات في منطقة البراكين الطينية الواقعة في اراضي بوزداغ وقوبو ولوكباتان في محافظة أبشرون للتمكن من المزيد من متابعة عمليات جارية فيها ونشاطها وحركاتها ليكون نظاما فريدا حول البراكين الطينية حيث انه غير موجود في معظم بلاد العالم بما فيه فضاء رابطة الدول المستقلة.

ويتم تركيب المحطات الاخرى في مختلف مناطق الجمهورية.

يذكر أن أذربيجان تنشط فيها 62 محطة لرصد الزلازل ويصل عددها بتركيب المحطات الجديدة الى 84 محطة.