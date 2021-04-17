باكو، 17 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 أبريل الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية تستبدل بشمالية غربية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-13 مئوية ليلا وبين 18-22 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد وتساقط البرد على بعض المناطق الجبلية نهارا وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 8-12 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا وبين 10-20 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح غربية .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-11 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد على بعض المناطق وتساقط البرد لدى المناطق المختلفة نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 10-20 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد على بعض المناطق وتساقط البرد لدى المناطق المختلفة نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-12 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-13 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 15-19 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.