باكو، 18 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 19 أبريل الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية معتدلة تستبدل بجنوبية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-13 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 761 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد على بعض المناطق الجبلية نهارا وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 15-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.