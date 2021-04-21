باكو، 21 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 أبريل الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر منقطع قصير الاجل الى المساء وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-13 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المنقطعة مع الرعد على بعض المحافظات الشمالية والغربية في الغالب مع احتمال كثافة الهطول ببعض الأماكن وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في بعض مناطق جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد على بعض المناطق وتساقط البرد لدى المناطق المختلفة نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 7-12 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد على بعض المناطق وتساقط البرد خلال اليوم لدى المناطق المختلفة وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة مع الرعد في بعض المناطق وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا وبين 5-10 مئوية ليلا وبين 12-17 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد مساء في بعض الاماكن وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد مساء في بعض الاماكن وتكون ضباب في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-16 مئوية ليلا وبين 19-23 مئوية نهارا وبين 10-14 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.