نقل 6.6 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا

باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

بلغ حجم البضائع المنقولة عبر الجزء الأذربيجاني من ممر النقل تراسيكا (أوربا – القوقاز وآسيا) 6.6 مليون طن وبلغ حجم تبادل البضائع مليار و562.9 مليون طن / كم.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية ان 3 ملايين و707.4 ألف طن أو 55.9 في المائة من البضائع نُقل عن طريق البر ومليونين و215.2 ألف طن أو 33.4 في المائة من البضائع عن طريق السكك الحديدية و714 ألف طن أو 10.7 في المائة عن طريق البحر.

تم تشكيل 22.8 في المائة أو مليون و510 ألف طن من البضائع المنقولة عبر الممر بضائع ترانزيت.