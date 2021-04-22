استيراد 1848 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 3 أشهر

(باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج

تم استيراد 1848 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – مارس في العام الجاري.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 1831 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 17 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.