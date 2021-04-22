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    استيراد 1848 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 3 أشهر

    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٤]

    (باكو، 22 أبريل / نيسان، (أذرتاج

    تم استيراد 1848 سيارة كهربائية الى البلد خلال أشهر يناير – مارس في العام الجاري.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الاذربيجاني ان 1831 سيارة من تلك السيارات المستوردة هجينة وتعمل بالكهرباء والوقود. أما 17 منها فتعمل بالمحرك الكهربائي فقط.

    AZERTAG.AZ :استيراد 1848 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 3 أشهر
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