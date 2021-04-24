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    اقتصاد


    وسائل النقل الطبية المرسلة من تركيا الى قيرغزستان تصل الى ميناء باكو

    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٤]

    باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

    وصلت وسائل النقل الطبية المرسلة من تركيا الى قيرغزستان الى ميناء باكو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن ادارة ميناء باكو البحري التجاري الدولي ان 10 وسائل النقل الطبية ترسل الى كازاخستان على العبارات ومنها الى قيرغزستان.

    يجب الذكر ان هذه المساعدة ارسلتها منظمة التعاون الاسلامي الى قيرغزستان.

    AZERTAG.AZ :وسائل النقل الطبية المرسلة من تركيا الى قيرغزستان تصل الى ميناء باكو
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    وسائل النقل الطبية المرسلة من تركيا الى قيرغزستان تصل الى ميناء باكو