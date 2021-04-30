  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تنفيذ 2.3 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢٣]

     باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    تم تنفيذ مليونين و328.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن مليونين و245 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 96.4 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.

    وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 59 ألف شخص.

    AZERTAG.AZ :تنفيذ 2.3 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٢٢]
    أذربيجان ستصبح دولة مهمة في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب
    ٢٤.٠٤.٢٠٢١ [١٩:٢٤]
    وسائل النقل الطبية المرسلة من تركيا الى قيرغزستان تصل الى ميناء باكو
    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:٣٤]
    استيراد 1848 سيارة كهربائية الى أذربيجان خلال 3 أشهر
    ٢٢.٠٤.٢٠٢١ [٢١:١٠]
    نقل 6.6 مليون طن من البضائع في الجزء الأذربيجاني من تراسيكا
    تنفيذ 2.3 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية