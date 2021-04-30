تنفيذ 2.3 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية

باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تنفيذ مليونين و328.2 ألف طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية خلال أشهر يناير - مارس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن مليونين و245 ألف طن من الشحنات المنقولة أو 96.4 في المائة هو شحنات العبور والترانزيت.

وبلغ عدد الركاب المنقول بهذا النوع من النقل خلال الفترة المذكورة 59 ألف شخص.