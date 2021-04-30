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    انتاج 192 سيارة في أذربيجان خلال مارس

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٤]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    انتجت 192 سيارة في أذربيجان خلال شهر مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات وشبه المقطورات بلغ 27.5 مليون مانات خلال الشهر الماضي.

    AZERTAG.AZ :انتاج 192 سيارة في أذربيجان خلال مارس
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