توريد 38 حافلة ركاب إلى البلد خلال شهرين
AzerTAg.az
٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 38 حافلة خلال شهر يناير من العام الجاري.
كذلك تم توريد 8 آلاف و619 سيارة و765 شاحنة إلى البلد خلال الشهرين المذكورين.
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