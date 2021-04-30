توريد 38 حافلة ركاب إلى البلد خلال شهرين

باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 38 حافلة خلال شهر يناير من العام الجاري.

كذلك تم توريد 8 آلاف و619 سيارة و765 شاحنة إلى البلد خلال الشهرين المذكورين.