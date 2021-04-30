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    توريد 38 حافلة ركاب إلى البلد خلال شهرين

    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٨]

    باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد الحافلات المستوردة إلى أذربيجان 38 حافلة خلال شهر يناير من العام الجاري.

    كذلك تم توريد 8 آلاف و619 سيارة و765 شاحنة إلى البلد خلال الشهرين المذكورين.

    AZERTAG.AZ :توريد 38 حافلة ركاب إلى البلد خلال شهرين
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