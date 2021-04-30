انخفاض إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان

باكو، 30 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم أنتاج 408 سيارة في البلاد خلال أشهر يناير - مارس أو 264 سيارة أقل من نفس الشهر من العام الماضي.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية انه تم إنتاج منتجات بقيمة 60.6 مليون مانات في إنتاج الآلات والمعدات والمركبات الأخرى والسيارات والمقطورات. وارتفع إنتاج السيارات والمقطورات وشبه المقطورات بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.