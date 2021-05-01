"آزال" تسير رحلاتها الجوية الى لندن ابتداء من يونيو

باكو، 1 مايو (أذرتاج)

تؤجل شركة "أزال" الاذربيجانية للطيران تسيير رحلاتها الجوية في اتجاه باكو-لندن-باكو الى بداية شهر يونيو.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة الخطوط الجوية ان سبب هذا هو قلة الطلب في الرحلات في هذا الاتجاه.

كان قد خطط بدء الرحلات في هذا الاتجاه في شهر مايو.

ويمكن استبدال تذاكر السفر المباعة الى موعد آخر او استرداد مبلغها دون الغرامة.

اذا اشترى الركاب تذاكر السفر الالكترونية عبر موقع www.azal.az فنرجو الاتصال بمركز الاتصال للشركة عبر البريد الالكتروني [email protected] او الرجوع الى الكشك الذي باع هذه التذاكر.