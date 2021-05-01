  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    "آزال" تسير رحلاتها الجوية الى لندن ابتداء من يونيو

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:٥‎٢]

    باكو، 1 مايو (أذرتاج)

    تؤجل شركة "أزال" الاذربيجانية للطيران تسيير رحلاتها الجوية في اتجاه باكو-لندن-باكو الى بداية شهر يونيو.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة الخطوط الجوية ان سبب هذا هو قلة الطلب في الرحلات في هذا الاتجاه.

    كان قد خطط بدء الرحلات في هذا الاتجاه في شهر مايو.

    ويمكن استبدال تذاكر السفر المباعة الى موعد آخر او استرداد مبلغها دون الغرامة.

    اذا اشترى الركاب تذاكر السفر الالكترونية عبر موقع www.azal.az فنرجو الاتصال بمركز الاتصال للشركة عبر البريد الالكتروني [email protected] او الرجوع الى الكشك الذي باع هذه التذاكر.

    AZERTAG.AZ :"آزال" تسير رحلاتها الجوية الى لندن ابتداء من يونيو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:٢٥‎]
    انخفاض إنتاج سيارات الركاب في أذربيجان
    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٨]
    توريد 38 حافلة ركاب إلى البلد خلال شهرين
    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [٢٣:١٤]
    انتاج 192 سيارة في أذربيجان خلال مارس
    ٣٠.٠٤.٢٠٢١ [١٧:٢٣]
    تنفيذ 2.3 مليون طن من أعمال التحميل والتفريغ في الموانئ البحرية
    "آزال" تسير رحلاتها الجوية الى لندن ابتداء من يونيو