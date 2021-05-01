باكو، 1 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 2 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وممطرة في بعض المناطق وغير ممطرة في الغالب نهارا وهبوب رياح شمالية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-15 مئوية ليلا وبين 17-19 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد لدى المحافظات أساسا مع احتمال كثافة الهطول احيانا على بعض المناطق وتساقط البرد والثلج بعض المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال الرعد والمطر في بعض المناطق الجبلية في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-13 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب وكثافة الهطول وتساقط البرد والثلج على بعض المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب وكثافة الهطول وتساقط البرد على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب وكثافة الهطول وتساقط البرد والثلج على بعض المناطق وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية. وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 9-14 مئوية ليلا وبين 17-22 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا وبين 8-13 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة مع الرعد في الغالب مع احتمال كثافة الهطول في بعض المناطق وتكون ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد في الغالب وكثافة الهطول احيانا وتكون ضباب في بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-14 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا وبين 9-11 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.