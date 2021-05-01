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    حدوث الزلازل في بحر الخزر يعود الى النشاط الزلزالي في المنطقة
    يشعر بهزات ارضية اذا وقعت بؤرة الزلزال في العمق المتراوح بين 12-15 كم

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٣:٢٧]

    باكو، 1 مايو، أذرتاج

    بحر الخزر منطقة من المناطق ذات النشاط الزلزالي. وفي قطاع أذربيجان من بحر الخزر عدد عديد من بؤر الزلازل بمختلف الأعماق فلذلك من المتوقع أن تحدث زلازل في بحر الخزر حينا لآخر وذلك مرتبط بالنشاط الزلزالي للمنطقة.

    أفادت أذرتاج عن الناطقة باسم خدمة رصد الزلازل الجمهوري لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية وصالة رافق قيزي قولها إن ما يخص بتأثير الزلازل الواقعة في بحر الخزر على المناطق البرية فإذا سجلت الهزات الارضية عند مناطق قريبة من السواحل وكان عمق البؤرة قريبا من سطح الأرض اي وقع على الاعماق المتراواحة بين 12-15 كم يمكن أن يشعر بالزلزال وكانت قوة الزلازل الواقعة اليوم منخفضة وكانت بؤرة الزلزال في العمق البالغ 62 كم.

    يذكر أن رصد الزلازل سجل اليوم هزات ارضية وقعت في بحر الخزر بقوات 4 و4ر3 و1ر3 درجات.

    AZERTAG.AZ :حدوث الزلازل في بحر الخزر يعود الى النشاط الزلزالي في المنطقة
    يشعر بهزات ارضية اذا وقعت بؤرة الزلزال في العمق المتراوح بين 12-15 كم
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    حدوث الزلازل في بحر الخزر يعود الى النشاط الزلزالي في المنطقة يشعر بهزات ارضية اذا وقعت بؤرة الزلزال في العمق المتراوح بين 12-15 كم