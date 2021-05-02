باكو، 2 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وممطرة متقطعة أحيانا في بعض المناطق ليلا وصباحا وغير ممطرة في الغالب نهارا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية شرقية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-13 مئوية ليلا وبين 19-23 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد مع احتمال انقطاع الهطول نهارا تدريجيا وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 3-8 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.