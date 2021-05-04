"آزال" تبدأ بالرحلات الجوية الخاصة في اتجاه باكو - مينيراليني فودي - باكو

باكو، 4 مايو، أذرتاج

تبيع الخطوط الجوية الأذربيجانية تذاكر لمدينة أخرى في الاتحاد الروسي وهي مينيراليني فودي.

وأبلغ المكتب الصحفي للشركة أذرتاج انه سيتم تشغيل رحلات خاصة في اتجاه باكو- مينيراليني فودي- باكو مرة واحدة في الأسبوع يوم الأحد اعتباراً من 30 مايو. التذاكر متوفرة على الموقع الرسمي لشركة الطيران www.azal.az .

حاليًا ، تقوم شركة "أزال" أيضاً بتسيير رحلات خاصة إلى موسكو، عاصمة روسيا. تتخذ شركة الطيران جميع التدابير اللازمة لحماية الصحة فيما يتعلق بوباء COVID-19 ويتم تنفيذ رحلات الشركة وفقاً لتوصيات الحكومة.

وهكذا، لعلم ركاب رحلة باكو - مينيراليني فودي:

- يجب أن يكون لدى المسافر الحق في دخول أراضي روسيا. تم إدراج قواعد الدخول إلى أراضي الاتحاد الروسي أثناء الوباء على موقع الشركة: https://www.azal.az/az/information/covid-russia

- يجب إحضار شهادة عدم الإصابة بفيروس كورونا. قائمة العيادات التي يمكن فحصها لـ COVID-19 في أذربيجان متاحة على موقع شركة الطيران:

https://www.azal.az/az/information/covid-clinics

لعلم ركاب الرحلة في اتجاه مينيراليني فودي- باكو:

- يجب التحقق مما إذا كان هناك حق لدخول أذربيجان. قائمة فئات الأشخاص المسموح لهم بدخول أذربيجان متاحة على موقع شركة الطيران على الرابط التالي:

https://www.azal.az/az/information/covid-clinics

- يجب إحضار شهادة عدم إصابة بفيروس كورونا. يجب أن تُظهر نتيجة الفحص أيضاً رمز QR ( الاستجابة السريعة). سيتم التحقق من هذا الرمز في مكاتب تسجيل الوصول في المطار. وفقاً لقرار مقر العمليات لمجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان، يجب أن يظل جميع الركاب الذين يصلون إلى باكو عن طريق الجو في العزل الانفرادي لمدة أسبوعين.

الركاب في كلا الاتجاهين:

- تأكد من أن نتيجة الفحص صالحة لمدة 48 ساعة قبل الرحلة ؛

- يجب أن يكون على دراية بقواعد النقل الخاصة التي تطبقها آزال أثناء الجائحة:

https://youtu.be/-s-0s4o1L2M