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    ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 4.5 أمتار

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٢٣]

    باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه في الساعة 11:00 يوم 5 مايو، انقلبت ظروف الطقس انقلابا حادا في ظل الرعد البرق مع سقوط الأمطار المتفرقة في بعض المناطق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن تقرير الهيئة ان بعض مناطق الجمهورية شهدت تساقط الامطار، حيث كانت كميات الامطار المسجلة 5-16 ملم في يوخاري قاراباغ و24 ملم في داشكسان و3-14 ملم في قازاخ - كنجه و21 ملم في نفطآلان و2-16 ملم في القوقاز الكبرى و25-40 ملم في بعض الأماكن و2-6 ملم في وسط أران و21 ملم في تارتار (41 في المائة من المعدل الشهري) و17 ملم في مينغاشيفير (37 في المائة من المعدل الشهري) و2 ملم في منطقة لنكران – آسطارا و1-9 ملم في ناخجيوان.

    وجاء في البيان أنه ارتفعت الموجات في بحر الخزر الى 4-5 أمتار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 4.5 أمتار
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    ارتفاع موجات في بحر الخزر إلى 4.5 أمتار