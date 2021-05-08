سفينة عبّارة "رو- باكس أذربيجان" تبدأ رحلتها الأولى

باكو، 8 مايو، أذرتاج

قامت سفينة عبارة "أذربيجان" من نوع Ro-Paxالتابعة لشركة بحر الخزر الأذربيجانية للملاحة (ASCO) والتي تم تشغيلها في1 مارس بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهريبان علييفا برحلتها الأولى في 7 مايو.

وأبلغت شركة الملاحة الاذربيجانية في بحر الخزر وكالة أذرتاج أن الزيارة الأولى لعبارة "أذربيجان" كانت إلى ميناء كوريك في كازاخستان. بدأت العبارة رحلتها من ميناء آلات باكو.

يبلغ طول العبارة الفريدة من نوعها 154.50 متراً وعرضها 17.7 متراً وارتفاعها 7.5 أمتار وعدد طاقمها الدائم 25 شخصاً. إنها أكبر من العبارات الموجودة في بحر الخزر من حيث القدرة الاستيعابية ويمكن أن تحمل 100 راكب أو 56 صهريجاً أو 50 سيارة / شاحنة.

من المتوقع أن تساهم عبارة "أذربيجان" بشكل كبير في نقل البضائع العابرة المتزايدة عبر بحر الخزر على ممر النقل بين الشرق والغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي 14 عبارة وسفينتين من طراز Ro-Ro تنقل حالياً مركبات وعربات في بحر الخزر عبر أذربيجان.