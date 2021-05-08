باكو، 8 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال المطر الرذاذ صباحا في بعض المناطق وأمطار الى الليل وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-14 مئوية ليلا وبين 18-21 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 757 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد مساء في بعض المناطق الشمالية والغربية وأمطار غزيرة وتساقط الثلج على مناطق جبلية مختلفة وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 10-15 مئوية ليلا وبين 22-27 مئوية نهارا وبين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.