تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور

باكو، 8 مايو، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 8 مايو اليوم يقع على عنوان حي سوراخاني المنطقة السكنية "و" بقصبة يئني جونشلي بين بنايتين سكنيتين كثيرتي الطوابق يسكنهما نحو 2250 مواطن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل اوقات فراغ الشباب.

كما غرست 200 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط البالغة مساحته 3500 متر مربع عموما وأقيمت 13 عريشة فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.