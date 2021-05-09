باكو، 9 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب مع احتمال المطر الرذاذ ليلا وصباحا في بعض المناطق وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية قوية وتهدأ مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-13 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة مع الرعد في الغالب مع احتمال أمطار غزيرة وتساقط الثلج على مناطق مختلفة وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 9-13 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 3-7 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.