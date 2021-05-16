باكو، 16 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 17 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب صباحا في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 17 مايو ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد نهارا في بعض المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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Feed: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Posted on: Sunday, May 16, 2021 1:26 PM

Author: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Subject: Sabah bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var

Azərbaycanda mayın 17-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir

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