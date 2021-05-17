باكو، 17 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية تستبدل نهارا بشمالية غربية تشتد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع الى نهارا في بعض المناطق الشمالية والغربية وتساقط البرد لدى الاماكن الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا بمختلف المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 30-34 مئوية نهارا وبين 11-13 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا بمختلف المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع نهارا في بعض المناطق وتساقط البرد وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا بمختلف المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 11-16 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد وتساقط البرد على بعض المناطق وغير ممطرة في الغالب نهارا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا بمختلف المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-18 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة المتقطعة مع الرعد وتساقط البرد على بعض المناطق وغير ممطرة في الغالب نهارا وتكون ضباب في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا بمختلف المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 13-18 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 7-12 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب وتكون ضباب ليلا وصباحا في مناطق مختلفة وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا بمختلف المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 30-34 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطر في الغالب وتكون ضباب في بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شمالية شرقية تشتد قوتها أحيانا بمختلف المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 14-16 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا وبين 15-17 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.