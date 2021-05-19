أعضاء مركز خزر للسياسة الامريكي يزورون ميناء باكو

باكو، 19 مايو، أذرتاج

زار أعضاء مركز خزر للسياسة الامريكي ميناء باكو.

أبلغت "شركة ميناء باكو الدولي للتجارة البحرية المساهمة وكالة أذرتاج أن الضيوف تعرفوا في ميناء باكو الواقع في بلدة آلات على سير العمل ميدانيا والتقوا بالمدير العام للشركة المساهمة تاله زيادوف.

تم إبلاغ الوفد المؤلف من السفير الأمريكي السابق لدى أذربيجان روبرت سيكوتا والسفير السابق لدى تركمانستان ريتشارد هوغلاند، بالإضافة إلى الأكاديميين أنه على الرغم من الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا في عام 2020 حقق ميناء باكو نجاحاً كبيراً. وبذلك، بلغ الحجم الإجمالي للبضائع المتداولة في الميناء في العام الماضي أكثر من 4.8 مليون طن بزيادة 20% عما في عام 2019. تجاوز الحجم الإجمالي للبضائع 1.4 مليون طن بزيادة قدرها 17% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بالرقم المقابل في عام 2020.

في نفس الوقت أبلغ الضيوف بأن ميناء باكو يتعاون بشكل وثيق مع غرفة التجارة الأمريكية في أذربيجان (AmCham) وكما شارك خلال الفترة الماضية بنجاح في الندوة عبر الإنترنت المكرسة لـفرص التعاون في منطقة حوض بحر الخزر، المنظمة من قبل مركز خزر للسياسة للولايات المتحدة وبمبادرة من “Blue Dot Network”