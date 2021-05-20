رحلة إعلامية بسكة الحديد الجديد من باكو الى غابالا

باكو، 20 مايو، أذرتاج

نظمت شركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة جولة إعلامية لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام للتعرف على سكة حديد أحادية المسار من محطة لاكي إلى غابالا والتي افتتحت حديثاً.

أفادت أذرتاج أنه تم إبلاغ ممثلي وسائل الإعلام عن السكك الحديدية الجديدة والإمكانيات السياحية في غابالا.

يشار إلى أن إنشاء سكة حديد أحادية المسار من محطة لاكي إلى غابالا بدأ في عام 2018. يبلغ طول خط السكة الحديد 42.3 كيلومتراً على طول المحور و44.5 كيلومتراً على طول الطرق الجانبية. تم تصميم سكة حديد أحادية المسار من محطة لاكي إلى غابالا في التضاريس الجبلية الوعرة، لذلك يمر المحمل الترابي عبر حفرات عالية (90 متراً) ومسبوكات عالية (12 متراً). في المجموع، تم على أساس المشروع تضمين 122 مرفقاً هندسياً صناعياً (بما في ذلك 7 جسور وجسر علوي و6 أنفاق للسيارات ومعبرين للحيوانات و106 معبر لأنابيب مياه) وأنشئت محطة سكة حديد في أغداش ومحطة سكة حديد في غابالا ومحطة غابالا الفرعية للجر وإصلاح محطة حاجيلي.

يبلغ طول خط السكة الحديد من باكو إلى غابالا 311 كيلومتر وتستغرق مدة حركة القطار في الطريق 3 ساعات و20 دقيقة. سيُستخدم في خط السكة الحديد القطار العالي السرعة المكون من طابقين وأربع عربات والذي تصنعه شركة Stadler Rail Group السويسرية. يتكون القطار من عربات عادية وعربات لرجال الأعمال ودرجة أولى. إجمالي يبلغ عدد المقاعد في العربات 363 مقعد ومنها 293 قياسي و61 مقعداً لرجال الأعمال و9 مقاعد من الدرجة الأولى.

تم إنشاء 16،855 متر طولي من المزاريب الخرسانية و430 متر طولي من خطوط الصرف و277 متر طولي من الجدران الاستنادية بغية إزالة مياه الأمطار وضمان استقرار التربة.

في التزامن مع السكة الحديد، تم في إطار المشروع تركيب خط إمداد الطاقة الجانبي المستقل بقدرة 10 كيلوفولت وشبكة الاتصال. كما تم تشغيل أعمال الاتصالات والإشارات.

تم تركيب السياج المعدني طوله 84 ألف و600 متر طولي على طول خط السكة الحديد لضمان سلامة القطار فائق السرعة.

صرحت المتحدثة باسم شركة السكك الحديدية الأذربيجانية المساهمة نتوان بيراموفا إن قطار باكو- غابالا لم يوضع بعد قيد استخدام المسافرين بسبب الوباء. والقطار جاهز للاستخدام. واضافت نتوان بيراموفا قائلة إنه "توقفت حركة الركاب بين الأقاليم والحركة الدولية بسبب الوباء. لذلك لم يتم إطلاق قطار باكو- غابالا بعد وسيتم الإعلان عن أسعار تذاكر الركاب على قطارات باكو - غابالا قريباً. ولم يتم تحديد أسعار التذاكر".

فيما يتعلق بتأثير المحطة الجديدة على الإمكانات السياحية لغابالا، قال رئيس قطاع تنمية السياحة الإقليمية في وكالة السياحة الحكومية إلجون جوادوف إن هذا حدث مهم للسياحة الإقليمية.

وقال إن السفر بالسكك الحديدية في البلدان الصغيرة مثل أذربيجان مهم للغاية. يعد تنظيم حركة قطار فائق السرعة إلى غابالا بعد كنجه أمر مهم لإظهار الإمكانات السياحية للمنطقة الشمالية.

قال إلجون جوادوف "إن غابالا ثاني أكبر وجهة للسائحين المحليين والأجانب بعد باكو. وغابالا هي أيضاً وجهة للسياح في جميع الفصول. لذلك، فإن افتتاح خط السكة الحديد الجديد ليس عرضياً وسيلعب دوراً مهماً في زيادة الإمكانات السياحية لغابالا.

وتجدر الإشارة إلى أن أحدث الطرق والبنية التحتية للمواصلات سوف تخدم في المقام الأول لراحة المواطنين. يوفر تنفيذ هذا المشروع فرصة شاملة لوصول المسافرين من غابالا إلى العاصمة وأماكن أخرى براحة وأمان.