تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور

باكو، 20 مايو، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 20 مايو اليوم يقع على عنوان حي نار ايمانوف تقاطع الشوارع العاشق آلي أرقام 5 و7 و19 وعز الدين حسن اوغلو رقم 21 وفتح علي خان الخوئي ارقام 118 و120 و123 بين المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يسكنها نحو 1100 مواطن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل اوقات فراغ الشباب.

كما غرست 35 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط البالغة مساحته 1500 متر مربع عموما وأقيمت 4 عرائش فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.

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