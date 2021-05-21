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    تقرير الأرصاد الجوية لظروف الطقس المتوقعة للغد

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٥‎:١٣]

    باكو، 21 مايو، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 مايو أيار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح جنوبية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-19 مئوية ليلا وبين 29-31 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 754 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد نهارا في بعض المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 21-26 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

     

     

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