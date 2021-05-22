باكو، 22 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 758 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 23 مايو ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد نهارا في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.