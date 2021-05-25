باكو، 25 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 26 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة إلى غيومة أحيانا وممطرة ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-18 مئوية ليلا وبين 22-26 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة ليلا وبين 65-75 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد مع احتمال كثافة الهطول وتساقط البرد في بعض المناطق وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 14-19 مئوية ليلا وبين 24-29 مئوية نهارا وبين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.