النيابة العامة: فتح ملف جنائي في الأعمال غير القانونية لمسؤولي فرع إقليمي لجمعية الهلال الأحمر الأذربيجاني

باكو، 26 مايو، أذرتاج

فتحت النيابة العامة ملفا جنائيا بشأن الأعمال غير القانونية لمسؤولي فرع بردع لجمعية الهلال الأحمر الأذربيجاني بالمادة الـ2ر3ر311 من القانون الجنائي "الرشوة والارتشاء بمبلغ كبير" بعد إجراء تحقيق شامل لدى الإدارة العامة لمكافحة الفساد لدى النيابة العامة.

وكشف التحقيق أن رئيس فرع بردع لجمعية الهلال الأحمر الأذربيجاني خانلار خير الله اسماعيلوف قام خلال مدة عمله في المنصب منذ عام 2012م بتوثيق عدد من الأشخاص الذين توجهوا إليه كعمال في المناصب الرسمية تلبية لطلب قانوني كان مانعا أمامهم من اجل الحصول على معونات مالية مساعدة واخذ بطاقات مصرفية لرواتبهم منهم وتقاضي الأموال المحولة إلى تلك البطاقات شهريا ليحصل على مبالغ مالية هائلة بصفتها رشوة متكررة.

ويجري التحقيق حاليا لكشف جميع ملابسات الشبكة الإجرامية ودائرة الأشخاص المتورطين فيها لمساءلتهم ومحاكمتهم.