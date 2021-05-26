الخطوط الجوية "بوتا" تستأنف رحلاتها إلى ألانيا

باكو، 26 مايو، أذرتاج

ستطلق شركة "بوتا" (Buta) الأذربيجانية للطيران منخفضة التكلفة رحلات خاصة على طريق باكو - ألانيا - باكو اعتباراً من 3 يوليو.

أبلغت شركة الطيران وكالة أذرتاج إنه سيتم تشغيل الرحلات إلى مدينة المنتجع التركية مرة واحدة في الأسبوع - أيام السبت.

بالإضافة إلى ذلك، ستزيد شركة الطيران عدد الرحلات إلى أنقرة اعتباراً من 19 يونيو. ستقوم شركة "بوتا" للطيران بتشغيل رحلات إلى العاصمة التركية اعتبارا من ذلك التاريخ ثلاث مرات في الأسبوع - أيام الاثنين والخميس والسبت.

نظراً للقيود والقواعد المطبقة بسبب الوضع الوبائي في البلاد، تقدم شركة الطيران التذاكر بتعريفتين فقط - "قياسي" و"الممتاز". تشمل كلا التعريفتين خيارات المقاعد وتسجيل الوصول في المطار.

يمكن شراء تذاكر هذه الرحلات على الموقع الرسمي للناقل (التعريفات "الممتازة" و"القياسية")، وكذلك من الوكالات المعتمدة من شركة الطيران (فقط على التعريفة "الممتازة"). يبدأ سعر التذاكر من 55 يورو.

سيتم تقديم الخدمات لركاب الرحلات المذكورة خلال الوباء في المبنى الأول بمطار حيدر علييف الدولي ذهاباً وإياباً. سيسمح بسفر فئة الركاب الحاصلين على تصريحات الطيران فقط للنقل بموجب القيود الوبائية الحالية.

ركاب رحلة باكو - ألانيا:

- يجب أن يكون لهم الحق في دخول أراضي تركيا. يمكنكم التعرف على قواعد الدخول إلى تركيا أثناء الوباء على موقع شركة الطيران عبر الرابط التالي: https://www.butaairways.az/az/covid/turkey

- الحصول على شهادة عدم وجود الإصابة بفيروس كورونا. تم نشر قائمة العيادات التي يمكنكم اختبار عدوى فيروس كورونا فيها في أذربيجان على موقع شركة الطيران: https://www.butaairways.az/az/covid/clinics

ركاب رحلة آلانيا- باكو:

- يجب عليهم التحقق مما إذا كان لديهم الحق في دخول أراضي أذربيجان. يمكنهم التعرف على قائمة الأشخاص المسموح لهم بدخول أراضي أذربيجان باستخدام الرابط التالي: https://www.butaairways.az/az/covid/azerbaijan

- الحصول على شهادة عدم وجود الإصابة بفيروس كورونا. يوصى بالحصول على رمز الاستجابة السريعة على نتيجة الاختبار، وسيتم التحقق من صحته في جداول التسجيل. يمكن العثور على قائمة العيادات في تركيا حيث يمكن اختبار عدوى فيروس كورونا (COVID-19) على الصفحة التالية: https://www.butaairways.az/az/covid/turkey

وفقاً لقرار مقر العمليات لمجلس الوزراء الجمهورية أذربيجان، يجب أن يظل جميع الركاب الذين يصلون إلى باكو عن طريق الجو في الحبس الانفرادي لمدة أسبوعين. يجب على الركاب على كلا المسارين التأكد من أن نتائج اختبار COVID-19 صالحة لمدة 48 ساعة قبل الرحلة.

من أجل منع انتشار عدوى الفيروس التاجي وبسبب الوضع الوبائي في البلاد، لن يُسمح للمواطنين المستقبلين أو للمودعين للركاب بدخول مبنى المطار.