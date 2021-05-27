رقمنة تداول الوثائق على مسار النقل العابر لبحر الخزر

باكو، 27 مايو، أذرتاج

عُقد في شركة السكك الحديدية المساهمة الأذربيجانية لقاء مع رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية المساهمة للسكك الحديدية في كازاخستان نورلان سورانباييف.

أبلغت شركة السكك الحديدية الأذربيجانية وكالة أذرتاج أن رئيس المؤسسة جاود قربانوف تحدث عن فرص النقل والخدمات اللوجستية في أذربيجان وأهمية العلاقات بين شركتي السكك الحديدية في البلدين. وفي إشارة إلى الدور النشط لبلدنا في تطوير ممرات النقل الدولية، قال جاود قربانوف إن تعزيز هذه الطرق سيزيد من إمكانات العبور للدول المشاركة. وتمت خلال الاجتماع مناقشة نتائج الأنشطة المشتركة في مجال نقل البضائع والخطوات التي سيتم اتخاذها تجاه آفاق الشراكة طويلة المدى. وأشار الطرفان إلى الدينامكيات الإيجابية للأحجام في قطاع نقل البضائع العابرة على السكك الحديدية في كازاخستان وأذربيجان.

تنقل البضائع عبر أراضي أذربيجان وكازاخستان بشكل رئيسي من الصين وكازاخستان وجورجيا وتركيا وأوروبا وبالعكس. زادت حركة الحاويات العابرة لأراضي أذربيجان بنسبة 49 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. وتعود الزيادة بشكل أساسي إلى عمليات الاستيراد والتصدير في الصين والتي زادت بمقدار 2.8 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 4،3 آلاف TEU حاوية مكافئة أي ما يعادل عشرين قدماً.

تم تطوير الخط على طريق ميناء أكتاو- ميناء باكو (ألات)- ميناء باكو الذي تم تشغيله في عام 2019، بشكل منتظم. في الفترة من يناير إلى أبريل 2021، تم نقل أكثر من 5 آلاف حاوية مكافئة وهو ما يزيد بنسبة 11 % عن نفس الفترة من عام 2020.

تم التطرق أيضاً خلال المناقشات إلى قضايا رقمنة تداول الوثائق من أجل زيادة حجم نقل البضائع متعدد الوسائط على طريق النقل الدولي العابر لبحر الخزر.

أشاد رئيس مجلس الإدارة للشركة الوطنية المساهمة للسكك الحديدية في كازاخستان نورلان سورانباييف بتعاون الشركة مع شركة أذربيجان المساهمة للسكك الحديدية في إطار مشاريع النقل الدولية. وأشار إلى الطلب على طريق النقل الدولي عبر الخزر، فضلا عن كفاءة النقل على هذا الطريق.

شدد المشاركون وفي حديثهم عن آفاق الأنشطة المشتركة على أهمية اعتماد استراتيجية تطوير المشروع حتى عام 2025 من أجل الاستفادة الكاملة من إمكانات طريق النقل الدولي عبر الخزر. تم الاتفاق في الاجتماع على رقمنة تدفق الوثائق على الطريق لزيادة حجم البضائع.

وناقش الجانبان سبل زيادة توسيع التعاون بين البلدين ضمن الممر الدولي الذي يربط بين أذربيجان وكازاخستان والصين وجورجيا وتركيا والدول الأوروبية.