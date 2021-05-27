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    الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مارس

    ٢٧.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]

    باكو، 27 مايو / أيار، (أذرتاج)

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 484 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر مارس من العام الجاري.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 5600 سيارة وحافلتين إلى البلاد.

     

     

    AZERTAG.AZ : الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مارس
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