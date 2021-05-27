الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مارس

باكو، 27 مايو / أيار، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك في بيان إن 484 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر مارس من العام الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 5600 سيارة وحافلتين إلى البلاد.