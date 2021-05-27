الجمارك تكشف عدد الشاحنات المستوردة إلى أذربيجان خلال مارس
AzerTAg.az
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]
باكو، 27 مايو / أيار، (أذرتاج)
قالت هيئة الجمارك في بيان إن 484 شاحنة استوردت إلى أذربيجان خلال شهر مارس من العام الجاري.
أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه تم استيراد 5600 سيارة وحافلتين إلى البلاد.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١١:٤٢]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٣٠]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٥٧]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٥٥]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٢٧]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:٠٤]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٢٢]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٩:١٣]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:١١]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١١]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٠٩]
٢٢.٠٥.٢٠٢١ [١٠:١٣]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٠:٥٤]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٢٧]
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [١١:٣٠]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٨:١١]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١٠]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٩]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:٤٨]
٢٥.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٢٢]
٢٤.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٣٣]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٣٠]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١١:٠٢]
٢٧.٠٥.٢٠٢١ [١٠:٤٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك