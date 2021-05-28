باكو، 28 مايو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 29 مايو أيار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة إلى غيومة أحيانا وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب ليلا وصباحا على بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-19 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 753 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال الأمطار المتقطعة مع الرعد نهارا في بعض المناطق الجبلية وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.