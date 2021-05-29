احضار 22 محطة لرصد الزلازل البلد ضمن مشروع المنحة "توسيع شبكات رصد الزلازل في القوقاز وآسيا الوسطى"

باكو، 29 مايو، أذرتاج

احضرت 22 محطة لرصد الزلازل اشتريت ضمن مشروع المنحة "توسيع شبكات رصد الزلازل في القوقاز وآسيا الوسطى" المنفذ بدعم مركز العلم والتقنية الاوكراني واجراءات توثيق بشأن تركيبها في الأماكن المحددة حاليا وستبدأ اعمال تركيبها قريبا.

أفادت أذرتاج عن وصالة رافق قيزي مديرة قسم المعلومات لمركز رصد الزلازل الجمهوري لدى أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية قولها إن 12 محطة منها ستركب حول براكين الطين الواقعة في شبه جزيرة أبشرون:

" وتم اختيار أماكنها وسيتم رقاب عمليات جارية عند براكين الطين وثورانها وحركاتها وهذا اسلوب فريد للبحث والدراسة ويمكن القول بأن تلك الابحاث ستجرى في أذربيجان لاول مرة في فضاء رابطة الدول المستقلة. و10 محطات باقية سوف تركب في مختلف محافظات الجمهورية وبذلك يبلغ عدد محطات رضد الزلازل في البلد 84 محطة."