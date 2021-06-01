باكو، 1 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 2 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وتكوّن ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح جنوبية معتدلة تستبدل بشمالية غربية مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 25-30 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 751 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 2 يونيو ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد نهارا في بعض المحافظات الغربية وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 32-37 مئوية نهارا وبين 10-15 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.