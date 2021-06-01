تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 1 يونيو اليوم يقع على عنوان حي نار ايمانوف تقاطع الشوارع فتح علي خان خويسكي أرقام 106 و108 و110 وكور اوغلو رحيموف رقم 22 بين المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يسكنها نحو 1500 مواطن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الشباب.

كما غرست 30 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط البالغة مساحته 3000 متر مربع عموما وأقيمت عريشتين اثنتين فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.

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Feed: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Posted on: Tuesday, June 01, 2021 1:18 PM

Author: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Subject: Paytaxtın Nərimanov rayonunda “Bizim həyət” layihəsi çərçivəsində abadlaşdırılan növbəti həyət sakinlərin istifadəsinə verilib

İyunun 1-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən "Bizim həyət" layihəsi çərçivəsində növbəti abadlaşdırılmış həyət sakinlərin istifadəsinə verilib

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