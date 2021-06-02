وكالة الأناضول تنشر الرسم البياني حول ممر زنكازور للنقل

أنقرة، 2 يونيو، أذرتاج

بدأت فترة الانتعاش الاقتصادي لخطوط النقل الجديدة بعد التحرير الكامل لقره باغ على أساس اتفاق تم التوصل إليه مع أرمينيا نتيجة لحرب استمرت 44 يوماً.

أفادت أذرتاج أن هذه التصريحات جاءت في تقرير باللغة الإنجليزية لوكالة الأناضول بعنوان "ممر زنكازور سيوفر ربطا جديدا بين تركيا وأذربيجان".

يعطي الرسم البياني المرفق بالمعلومات للجمهور فكرة واضحة عن الطبيعة الحقيقية للقضية.

يشار إلى أن ممر زنكازور للنقل الذي تحدث عنه الرئيس إلهام علييف عدة مرات في السابق يقع الآن في الأجندة.

يُذكر أن منطقة زنكازور، وهي جزء من أذربيجان، تم تسليمها إلى أرمينيا من قبل الحكم السوفييتي وبالتالي قطع الروابط البرية المباشرة بين الجزء الرئيسي من أذربيجان وناختشيفان. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد استعادة خط السكة الحديد مع هذا الممر ستعمل القطارات باستمرار إلى أذربيجان وناختشيفان وإيران وأرمينيا. وسيربط خط السكة الحديد أيضاً تركيا بروسيا عبر أذربيجان. تم التأكيد على أن هذا الممر هو مشروع مهم لإنعاش اقتصاد المنطقة، وكذلك مشروع "حزام واحد وطريق واحد" في الصين.