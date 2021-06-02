باكو، 2 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 24-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 45-50 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 3 حزيران ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد نهارا في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-23 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا وبين 11-16 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 31-36 مئوية نهارا.

وفي منطقة قراباغ العليا مدينة خانكندي ومقاطعات شوشا وخوجالي وخوجاوند وقبادلي وزنكيلان ولاتشين وكلبجار وكذلك طاشكسان وجدابيك تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد نهارا على بعض الأماكن وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 12-17 مئوية ليلا وبين 19-24 مئوية نهارا.

وفي منطقة كنجة – قازاخ مدينة كنجة ومقاطعات قازاخ وجورانبوي وترتر وأغدام وفضولي وجبرائيل تتوقع الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 29-34 مئوية نهارا.

وفي مقاطعات بالاكن وزاقاتالا وقاخ وشاكي واوغوز وغابالا واسماعيلي وأقصو وشاماخي وسيازن وشابران وخيزي وقوبا وخاتشماز وقوصار تتوقع الهيئة ظروف الطقس الممطرة المتقطعة مع الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق وتكون ضباب أحيانا في بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 26-31 مئوية نهارا وبين 13-18 مئوية ليلا وبين 20-25 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وفي منطقة أران المركزية مدينتي منكجوير وشروان ومقاطعات يفلاخ وجويتشاي وأغداش وكوردمير وإيميشلي وأغجابدي وبيلقان وصابر أباد وبلاسوار وساعتلي وحاجي قابل وصاليان ونفطتشالا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة اساسا مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد مساء في بعض الأماكن وتكون ضباب في بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 17-22 مئوية ليلا وبين 30-35 مئوية نهارا.

وفي مقعاطعات ماصالي ويارديملي وليريك ولنكران وأستارا تنتظر الهيئة ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد مساء في بعض الأماكن وتكون ضباب في مناطق مختلفة صباحا وهبوب رياح شمالية شرقية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 18-21 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا وبين 18-21 مئوية ليلا وبين 23-28 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية