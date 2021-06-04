شركة الخطوط الجوية "بوتا" تطلق رحلات خاصة إلى أستراخان

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

تطلق شركة الخطوط الجوية "بوتا أيرويس" (Buta Airways) منخفضة الميزانية رحلات خاصة من باكو إلى أستراخان الروسية.

تفيد أذرتاج استناداً إلى شركة الطيران أنه سيتم تشغيل الرحلات مرة واحدة في الأسبوع - يوم الخميس في اتجاه باكو - أستراخان - باكو.

نظرًا للقيود والقواعد المطبقة على الوضع الوبائي في البلاد، تقدم شركة الطيران التذاكر بتعريفتين فقط - "قياسي" و "سوبر". تشمل كلتا التعريفتين اختيارات لمقعد وخيارات تسجيل الوصول في المطار مجانية.

تتوفر تذاكر هذه الرحلات على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة "بوتا أيرويس" (للتعريفات " القياسية" و "السوبر") والوكالات المعتمدة (للتعريفة السوبر فقط). تبدأ قيمة التذاكر من 55 يورو.

أثناء فترة الوباء، يتم تقديم هذه الرحلات في المبنى رقم 1 بمطار حيدر علييف الدولي في ذهاباً وإياباً. يتم قبول الرحلات الجوية في فئة الركاب الذين لديهم تصريح الطيران بموجب القيود الوبائية الحالية.

إلى عناية ركاب رحلة باكو - أستراخان:

- يجب أن يكون لديكم الحق في دخول أراضي روسيا. قواعد الدخول إلى أراضي الاتحاد الروسي أثناء فترة الوباء مدرجة على موقع شركة الطيران:

https://www.butaairways.az/az/covid/russia

- يجب إحضار شهادة عدم إصابة بفيروس كورونا. قائمة العيادات التي يمكن فحص

COVID-19 فيها في أذربيجان متاحة على موقع شركة الطيران:

https://www.butaairways.az/az/covid/azerbaijan

إلى عناية ركاب رحلة أستراخان- باكو:

- يجب التحقق مما إذا كان هناك حق لدخول أذربيجان. قائمة فئات الأشخاص المسموح لهم بدخول أذربيجان متاحة على موقع شركة الطيران على الرابط التالي:

https://www.butaairways.az/az/covid/azerbaijan

- يجب إحضار شهادة عدم إصابة بفيروس كورونا. يجب أن تُظهر نتيجة الاختبار أيضًا رمز الاستجابة السريعة QR. سيتم التحقق من هذا الرمز في مكاتب تسجيل الوصول في المطار. يمكن أيضاً العثور على قائمة العيادات الروسية التي تقدم مراجع برموز QR على الرابط التالي:

https://www.butaairways.az/az/covid/russia.

بموجب قرار مقر العمليات لمجلس وزراء جمهورية أذربيجان، يجب أن يظل جميع الركاب الذين يصلون إلى باكو عن طريق الجو في العزل المنزلي لمدة أسبوعين.

يجب أن يتأكد الركاب على كلا المسارين من أن نتائج اختبار COVID-19 صالحة في غضون 48 ساعة قبل الرحلة. نظراً للوقاية من انتشار عدوى الفيروس التاجي والوضع الوبائي في البلاد، لن يُسمح للمواطنين الذين يستقبلون الركاب أو يودعونهم بدخول مبنى المطار.