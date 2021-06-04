باكو، 4 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 5 يونيو ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد نهارا في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 18-22 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا وبين 9-14 مئوية ليلا وبين 18-23 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

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Feed: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Posted on: Friday, June 04, 2021 1:48 PM

Author: AZƏRTAC – Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

Subject: Sabah hava əsasən yağmursuz olacaq

Azərbaycanda iyunun 5-nə gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən

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