ندوة الإيسيسكو: التحول نحو المدن الذكية ضرورة لمواجهة تحديات المستقبل

باكو، 5 يونيو (أذرتاج)

أكد المشاركون في الندوة حول المدن الذكية والمستدامة والمرنة، أهمية التحول نحو هذا النوع من المدن، لمواجهة التحديات التي تواجه البشرية حاليا ومن المنتظر تفاقمها في المستقبل، مثل الارتفاع في استهلاك الموارد الطبيعية والطاقة والمياه، وتزايد كميات النفايات، وما ينتج عنها من تلوث الهواء، معتبرين أن المدن الذكية تستطيع ترشيد استخدام الموارد وتحسين جودة الحياة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة.

وقد شهد اليوم الختامي من الندوة، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالشراكة مع مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، يومي 3 و4 يونيو 2021 حضوريا بمقر الإيسيسكو في الرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي، مناقشات ثرية وأفكارا مبتكرة، من المختصين في مجالات التكنولوجيا والتنمية المستدامة وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير المدن، حيث تمت مناقشة أفضل الطرق ومراحل وضع خطة عمل للانتقال نحو المدن المستدامة والذكية، واتفق المشاركون على أنه لا يوجد نموذج واحد يمكن تعميمه لمثل هذه الخطط، ويجب أن تكون هناك تجارب مختلفة في تبني الأدوات الذكية.

وجرى التأكيد على أهمية التعاون والعمل المشترك وتبادل التجارب المختلفة حول التحول نحو المدن المستدامة، وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات، للتوعية بمفهوم المدن الخضراء والذكية، وتعزيز القدرات الفنية، وتيسير سبل الحصول على الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التحول، وإعادة هيكلة المؤسسات وتعزيزها.

وأصدر المشاركون في الندوة عددا من التوصيات، منها ضرورة أن تراعي فكرة المدينة الذكية والمستدامة والمرنة حاجيات وطلب المواطنين والمتطلبات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في نهج شامل، واعتماد نهج متكامل لزيادة الوعي وتعزيز تبني ومشاركة جميع أصحاب المصلحة، وإنشاء شبكة لتعزيز التعاون بين مختلف مدن العالم الاسلامي، من أجل تطوير مدن ذكية ومستدامة ومرنة، ونقل المعرفة والتقنيات وتشكيل لجنة للعمل على دليل للمدن والمجتمعات الذكية، وكذلك ضرورة النظر في القضايا المتعلقة بحكومة البيانات، واختيار نموذج اقتصادي شامل، وفي الإطار القانوني المطلوب توضيحه لحماية البيانات الشخصية في الترويج للمدن الذكية.

كان جدول أعمال اليوم الأول للندوة قد تناول التعريف بمفهوم المدن الذكية والمستدامة، واستعراض تجارب عدد من الدول في هذا مجال.