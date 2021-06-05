باكو، 5 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 6 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب مع احتمال مطر متقطع ليلا على بعض المناطق وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية غربية تشتد قوتها احيانا مرشحة الى الاستبدال بشمالية شرقية في النصف الثاني من اليوم.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 25-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 759 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 6 حزيران ظروف الطقس الممطرة مع الرعد في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية تشتد قوتها أحيانا في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 16-21 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا وبين 8-13 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.