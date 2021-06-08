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    تخصيص 660 ألف مانات لمواصلة اعمال إعادة بناء الطرق البرية في محافظة بيراللاهي

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٠]

    باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

    بناء على مرسوم رئاسي بشأن "التدابير الإضافية لمواصلة اعمال إعادة بناء الطرق البرية في محافظة بيراللاهي بمدينة باكو"، تم تخصيص 660 ألف مانات من ميزانية الدولة لمواصلة اعمال إعادة بناء الطرق البرية في محافظة بيراللاهي.

    AZERTAG.AZ : تخصيص 660 ألف مانات لمواصلة اعمال إعادة بناء الطرق البرية في محافظة بيراللاهي
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