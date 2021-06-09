باكو، 9 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وتكون ضباب ليلا وصباحا في بعض المناطق وهبوب رياح شمالية .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 25-28 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 755 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 10 يونيو ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط البرد وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 27-32 مئوية نهارا وبين 8-13 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.