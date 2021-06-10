باكو، 10 يونيو، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 يونيو حزيران الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة وغير ممطرة في الغالب وهبوب رياح شمالية معتدلة تشتد قوتها احيانا نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 25-29 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 757 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 60-70 في المائة ليلا وبين 40-45 في المائة نهارا.

وفي سواحل أبشرون الشمالية شواطئ سومغايت ونوخاني وبيرشاغي ونارداران وبيلكاه وزوغولبا تنتظر الهيئة هبوب رياح شمالية معتدلة تشتد قوتها احيانا نهارا وحرارة مياه البحر 21-22 مئوية.

وفي سواحل شبه الجزيرة الجنوبية شواطئ تركان وهوسان وساحل وشيخ تتوقع الهيئة هبوب رياح شمالية معتدلة تشتد قوتها احيانا نهارا وحرارة مياه البحر 22-23 مئوية.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان 11 حزيران ظروف الطقس غير الممطرة في الغالب مع احتمال المطر المتقطع مع الرعد والبرق في بعض المحافظات الشمالية والغربية وتساقط البرد وتكوّن ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية تشتد قوتها عند البرق في بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 15-20 مئوية ليلا وبين 28-33 مئوية نهارا وبين 8-13 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.