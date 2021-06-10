تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور

باكو، 10 يونيو، أذرتاج

يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" في 10 يونيو اليوم يقع على عنوان حي نسيمي تقاطع الشارعين آزر علييف أرقام 5 و5أ و7 و9 وثابت رحمن رقم 2أ بين المباني السكنية كثيرة الطوابق التي يسكنها نحو 1000 مواطن.

وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الشباب.

كما غرست 30 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط البالغة مساحته 2000 متر مربع عموما وأقيمت 5 عرائش فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.